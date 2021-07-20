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بايدن يهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك

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بايدن يهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك
Reuters
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هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن الأفراد الذين يحتفلون اليوم الثلاثاء بعيد الأضحى المبارك، متمنيا لهم "إجازة آمنة ورائعة".

وقال بايدن في تغريدة عبر "تويتر": "نرسل أنا وجيل أحر تحياتنا إلى أولئك الذين يحتفلون بعيد الأضحى المبارك. تقاليد العيد وطقوس الحج هي تذكير بأهمية توفير الجذور المشتركة للأديان الإبراهيمية في العالم لمن هم أقل حظا.. أتمنى لكم إجازة آمنة ورائعة".

المصدر: RT

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