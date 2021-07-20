بايدن يهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن الأفراد الذين يحتفلون اليوم الثلاثاء بعيد الأضحى المبارك، متمنيا لهم "إجازة آمنة ورائعة".

وقال بايدن في تغريدة عبر "تويتر": "نرسل أنا وجيل أحر تحياتنا إلى أولئك الذين يحتفلون بعيد الأضحى المبارك. تقاليد العيد وطقوس الحج هي تذكير بأهمية توفير الجذور المشتركة للأديان الإبراهيمية في العالم لمن هم أقل حظا.. أتمنى لكم إجازة آمنة ورائعة".

Jill and I send our warmest greetings to those celebrating Eid al-Adha. The Eid traditions and Hajj rituals are a reminder of the importance of providing for those less fortunate and the shared roots of the world’s Abrahamic faiths. Have a safe and wonderful holiday. — President Biden (@POTUS) July 20, 2021

المصدر: RT