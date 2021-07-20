رئيس وزراء كندا يهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك

هنأ رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو اليوم الثلاثاء، المسلمين في كندا وحول العالم بحلول عيد الأضحى المبارك.

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وقال ترودو في مقطع فيديو نشر على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي: "في هذا اليوم، يحضر المسلمون الصلوات ويتبادلون الهدايا والتحية، ويقدمون المساعدة للفقراء، ويؤدون التضحية، ويتشاركون وجبة خاصة مع العائلة والأصدقاء.. لا يزال هذا اليوم المهم يوفر فرصة للتفكير في دروس التضحية والرحمة والكرم، ولإظهار التقدير لبركات الحياة.. لقد حان الوقت أيضا لجميع الكنديين للاعتراف بالعديد من المساهمات التي قدمها أجيال من الكنديين المسلمين لبلدنا".

Tonight, across the country and around the world, Muslims are coming together and observing Eid al-Adha. To everyone celebrating: Eid Mubarak! My full statement: https://t.co/Hlth5qVzoppic.twitter.com/Jyc1Z8igCT — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) July 19, 2021

وانتهز رئيس الحكومة الفرصة لإدانة مظاهر الإسلاموفوبيا في كندا. ولفت ترودو بهذا الصدد إلى المأساة التي وقعت مؤخرا في مدينة لندن بمقاطعة أونتاريو الكندية حيث تم دهس عائلة مسلمة عمدا. ووصف ترودو هذا الحادث بـ "المؤلم"، كما ذكر أن المسلمين ما زالوا يتعرضون لإهانات وتهديدات وأعمال عنف في مختلف أنحاء البلاد.

وقال ترودو: "لا مكان للكراهية والتمييز في مجتمعنا.. لهذا السبب تستضيف حكومة كندا في 22 يوليو القمة الوطنية حول الإسلاموفوبيا، لمواصلة اتخاذ إجراءات قوية ضد هذه الكراهية والتمييز''.

وأضاف: "معا، يجب أن نختار الدمج على عدم التسامح ونجدد التزامنا بكندا متنوعة، حيث يمكن للجميع، بغض النظر عن عقيدتهم أو عرقهم أو ثقافتهم أو جنسهم، أن يشعروا بالترحيب والأمان والاحترام".

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وفي ختام خطابه تمنى ترودو باسمه ونيابة عن أفراد عائلته لجميع المسلمين المحتفلين بعيد الأضحى المبارك احتفالا رائعا.

المصدر: RT