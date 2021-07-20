أردوغان يزور متحفا مكرسا لـ "ألب أرصلان توركش" في القسم التركي من قبرص

قام الرئيس التركي بزيارة إلى متحف "ألب أرصلان توركش" في مدينة لفكوشكا بالقسم التركي من جزيرة قبرص، وهو المنزل الذي ولد فيه الزعيم المؤسس لحزب "الحركة القومية" في تركيا.

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وتجول أردوغان في أرجاء المتحف خلال هذه الزيارة التي رافقه فيها، رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، وزعيم حزب "الحركة القومية" دولت باهتشلي، ووكيل رئيس حزب "العدالة والتنمية" بن علي يلدريم.

كما اطلع الرئيس التركي على معلومات حول المتحف، ووقع على الدفتر الخاص بكبار الزوار، وقدم أحد الأطفال باقة من الزهور لأردوغان خلال زيارته للمتحف.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد وصل يوم الاثنين إلى القسم التركي الواقع شمال الجزيرة في زيارة رسمية تستمر يومين.

المصدر: الأناضول