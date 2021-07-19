أردوغان: تركيا ستشيد مجمعا رئاسيا لجمهورية شمال قبرص

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده انتهت من إعداد مشروع المجمع الرئاسي لجمهورية شمال قبرص التركية وستبدأ ببنائه قريبا.

وقال في خطاب ألقاه في جلسة خاصة لبرلمان جمهورية شمال قبرص المعترف بها من جانب واحد: "انتهينا من إعداد خطة المشروع وسنبدأ بتنفيذه في القريب العاجل".

وأضاف، أن "قضية قبرص (التركية) قضية شعب كبير عرف بملحمته البطولية التي سطرها عام 1974".

وتابع: "علمنا التاريخ والتجارب المؤلمة التي اكتسبناها خلال هذه المرحلة، أن الجانب الرومي ليس لديه نية لإنشاء دولة شراكة قبرصية".

وقال: "الذين توهموا أن بمقدورهم القضاء على القبارصة الأتراك اعتمادا على القوى التي يستندون إليها، اصطدموا بالإرادة الفولاذية للشعب القبرصي التركي"، مؤكدا أنه "لن نسمح لبعض الغافلين بغرس سهام الانفصال السامة في قلوب القبارصة الأتراك".

وأكد أردوغان، على أن "الحل العادل والمستدام بقبرص لا يمكن أن يتحقق إلا بمقاربة تأخذ بعين الاعتبار الحقائق في الجزيرة".

وختم: "أنقرة لم يعد بإمكانها تصديق الوعود في قضية المباحثات القبرصية، وأنه لا يمكن أن نخسر 50 عاما أخرى".

المصدر: "الأناضول"