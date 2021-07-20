في تصريحات بعد صلاة العيد.. أردوغان يتحدث عن شروطه لتشغيل مطار كابل وعن "قبرص التركية"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات صحفية عقب صلاة العيد، استعداد بلاده لمواصلة تشغيل مطار كابل "في حال تلبية شروطها"، كما أضفى صفة رسمية لتسمية "قبرص التركية".

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وقال أردوغان، الذي أدى صلاة العيد في مسجد هالة سلطان بعاصمة جمهورية شمال قبرص التركية لفكوشا: ندرس إمكانية تشغيل مطار كابل في أفغانستان في حال تلبية شروطها.

وحسب أردوغان، فإن هذه الشروط تتمثل فيما يلي: "أولا: ستكون الولايات المتحدة إلى جانبنا في المفاوضات الدبلوماسية. وثانيا: يجب أن يضعوا القدرات اللوجستية في خدمتنا وينقلوا الموارد الموجودة هناك إلى تركيا. بالإضافة إلى ذلك، هناك مشاكل مالية وإدارية.. ويجب على الولايات المتحدة دعم تركيا في هذه الأمور أيضا".

وتابع: "إذا تم استيفاء شروطنا، فسوف نفكر في تولي إدارة مطار كابل".

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وأوضح أردوغان أن أنقرة ستناقش مع حركة طالبان "المستاءة من بعض الأمور"، ملف أفغانستان والمسيرة المتعلقة بتشغيل مطار كابل.

وفيما يخص ملف جزيرة قبرص، قال أردوغان: "بعد الآن لن نقول الشطر الشمالي والشطر الجنوبي لجزيرة قبرص، سنقول بعد الآن قبرص التركية".

وردا على سؤال حول احتمال اعتراف أذربيجان رسميا بجمهورية شمال قبرص التركية، أكد أردوغان أنه يناقش هذا الأمر باستمرار مع نظيره الأذرربيجاني إلهام علييف.

المصدر: وكالات