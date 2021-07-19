أردوغان: ننوي خوض مفاوضات مع "طالبان" بشأن مطار كابل

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين أن بلاده تنوي خوض مفاوضات مع حركة "طالبان" الأفغانية على خلفية خطط أنقرة للقيام بمهمة حماية مطار كابل الدولي.

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وخلال مؤتمر صحفي في اسطنبول اعتبر الرئيس التركي أن الحركة الراديكالية الأفغانية لا تعارض قيام أنقرة بهذه المهمة، قائلا: "لم تكن هناك تصريحات بأن طالبان ترفض (وجود) تركيا (في أفغانستان). إن طالبان تعرف تمام المعرفة موقف الإدارة التركية من هذه المسألة. لدينا خطط معينة ونحن متمسكون بها".

وأضاف أردوغان: "في هذه المرحلة نرى ما يمكن فعله على مستوى وزارة الخارجية أو على مستوى الرئاسة.. نحاول رؤية أية مفاوضات يمكن أن نقوم بها مع حركة طالبان وإلى أين قد تأخذنا هذه المفاوضات".

كما دعا الرئيس التركي "طالبان" إلى وقف هجومها الجاري علىى مواقع القوات الحكومية في البلاد، قائلا: "أفغانستان بلد الأغلبية الساحقة من سكانه مسلمون، واستمرار طالبان في السيطرة على المناطق ليس نهجا صحيحا".

وكان أردوغان أكد مرارا نية أنقرة تحمل المزيد من المسؤوليات تحت مظلة حلف الناتو في أفغانستان حالما يكتمل انسحاب القوات الأمريكية والأوروبية من هذا البلد بحلول 11 من سبتمبر المقبل. ووصفت "طالبان" هذه الخطوة واصفة بـ "المقيتة والمتهورة"، مضيفة أنها تمثل "انتهاكا لسيادتنا ووحدة أراضينا وضد مصالحنا الوطنية".

ويوم الثلاثاء الماضي حذرت الحركة أنقرة من مغبة إبقاء قواتها في أفغانستان، مطالبة إياها بسحب قواتها من أفغانستان، مثل بقية الدول الأخرى الأعضاء في حلف الناتو.

المصدر: وكالات