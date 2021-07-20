سقوط قذائف قرب القصر الرئاسي بكابل أثناء صلاة العيد (فيديو)

أفادت وسائل إعلام أفغانية بسقوط عدة قذائف قرب القصر الرئاسي بكابل وقت صلاة العيد صباح اليوم الثلاثاء.

وذكر الإعلام المحلي أن ثلاث قذائف أطلقت من سيارة بمنطقة بروان سه باتجاه وسط العاصمة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أن الرئيس أشرف غني واصل الصلاة رغم دوي عدة انفجارات.

Video by national TV shows the moment rockets landed near the Presidential Palace during Eid prayers this morning. pic.twitter.com/WmEniyfLfM — TOLOnews (@TOLOnews) July 20, 2021

ولم ترد بعد معلومات عن وقوع إصابات أو خسائر جراء القصف.

وقال غني في حفل بعد صلاة العيد إن "طالبان" أظهرت أنه ليس لديها إرادة للسلام وأضاف: "سنتخذ قرارات بناء على ذلك".

وشدد غني على وجود حاجة "للدعم الوطني والدفاع الوطني"، مشيرا إلى أنه أمضى الأسبوع الماضي في العمل على "خطة عاجلة" للتغلب على الوضع الحالي.

المصدر: وسائل إعلام أفغانية