مسؤول في الحكومة التركية: حان الوقت لإعادة العلاقات مع إسرائيل

نقلت هيئة البث الإسرائيلي "كان" عن مسؤول في الحكومة التركية قوله، إن "الوقت قد حان لإعادة العلاقات بين بلاده وإسرائيل".

وبعد الاتصال الذي أجراه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، قال المسؤول في الحكومة التركية: "يمكن للرئيس الإسرائيلي أن يلعب دورا رئيسيا في محاولة فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين".

وأضاف: "قد نشهد أيضا محادثة بين أردوغان ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت".

واعتبر أن "الوقت قد حان لإعادة العلاقات بين تركيا وإسرائيل في ضوء حقيقة أن لإسرائيل رئيسا جديدا وحكومة جديدة".

وكان أردوغان أجرى مكالمة هاتفية مع هرتسوغ، كانت الأولى بين زعيمي البلدين منذ عام 2017.

المصدر: "كان"