المكسيك تسجل 5307 إصابات و138 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية الاثنين تسجيل 5307 إصابات جديدة بـ"كوفيد-19" و138 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد وصل إلى مليونين و664444 حالة، فيما بلغت الوفيات 236469 حالة بسبب مضاعفات المرض.



وتؤكد الحكومة أنه "من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أكبر بكثير".

وتشير بيانات منفصلة نشرت مؤخرا إلى أن "الحصيلة الفعلية للوفيات ربما تزيد عن الرقم المعلن بنسبة 60%".

المصدر: "رويترز"