"أمازون" تحجب حسابات مرتبطة ببرنامج تجسس إسرائيلي

أعلنت منصة Amazon Web Services (AWS) للخدمات الإلكترونية التابعة لشركة "أمازون" عن حجب الحسابات المرتبطة ببرنامج Pegasus التجسسي لشركة NSO الإسرائيلية.

وقامت "أمازون" بهذه الخطوة على خلفية صدور تقرير إعلامي عن استخدام البرنامج المذكور للتجسس على نشطاء وصحفيين وسياسيين معارضين حول العالم.

وقالت AWS إنها اتخذت "الإجراءات الضرورية" بعد تلقيها المعلومات عن تلك الأنشطة، وحجبت الحسابات ذات الشأن.

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وكانت وسائل الإعلام تناقلت تقارير حول أن برمجيات شركة NSO الإسرائيلية التي تستخدمها الاستخبارات لملاحقة المجرمين والإرهابيين، استخدمت أيضا لاختراق هواتف الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان ورجال الأعمال والمعارضين في مختلف الدول.

وقالت الشركة الإسرائيلية إنها لا تستخدم البرامج المخصصة لزبائنها ولا تراقب كيفية استخدامها من قبلهم، ولا تستطيع الاطلاع على البيانات التي يجري جمعها بواسطة برامجها.

المصدر: وكالات