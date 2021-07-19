بينيت يهنئ المسلمين بحلول عيد الأضحى

هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، مسلمي إسرائيل والدول الأخرى بحلول عيد الأضحى، داعيا مسلمي بلاده لتوخي الحذر أثناء الاحتفالات وارتداء الكمامات.

إقرأ المزيد

وقال بينيت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية: "يا مواطني إسرائيل المسلمين والدروز، باسم حكومة إسرائيل أهنئكم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك الذي سيصادف يوم غد".

وأضاف: "إلى جانب فرحة العيد، أرجوكم توخي الحذر وأدعو جميع المحتفلين الذين لم يتلقوا التطعيم بعد إلى القيام بذلك الآن وإلى ارتداء الكمامات".

وتابع: "باسم الحكومة الإسرائيلية، أتمنى عيدا سعيدا أيضا لجيراننا من مواطني دول المنطقة، وعلى رأسها مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة التي افتتحت في الأسبوع الماضي سفارتها في إسرائيل، والبحرين التي سترسل سفيرها إلى البلاد قريبا، والمغرب والسودان. أتمنى لكم جميعا عيدا سعيدا وكل عام وأنتم بخير".

المصدر: RT