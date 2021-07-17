إسرائيل تعلن عن منح تسهيلات للفلسطينيين بمناسبة قرب عيد الأضحى

أعلنت السلطات الإسرائيلية عن منح بعض التسهيلات للفلسطينيين في الضفة الغربية ابتداء من يوم غد الأحد، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى.

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وأوضحت هيئة البث الإسرائيلي اليوم السبت أنه سيتم السماح لمواطني الضفة بزيارة أقربائهم في إسرائيل دون تحديد أعمارهم. كما تقرر السماح لهم بأداء الصلوات في الحرم القدسي الشريف للرجال المتزوجين، ممن هم فوق الخمسين من العمر والنساء اللواتي تجاوزن الأربعين عاما.

وأضافت الهيئة أنه "بسبب ارتفاع المنحنى الوبائي سيتم إصدار تصاريح دخول البلاد للمطعمين والمتعافين من كورونا بعد إبرازهم فحص أمصال.

وأشارت الهيئة أيضا إلى قرار السلطات الإسرائيلية تمديد ساعات عمل معبري ضاحية البريد والجيب وبوابة طولكرم.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي