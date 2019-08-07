إسرائيل: منح فلسطيني الضفة وغزة تسهيلات بمناسبة عيد الأضحى

أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها قررت تقديم جملة من تسهيلات العبور للفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، ابتداء من الأحد وعلى مدى أيام العيد الأربعة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن هذه الإجراءات تتضمن منح آلاف الفلسطينيين تصاريح الدخول إلى القدس للصلاة في المسجد الأقصى ومنح تصاريح السفر للخارج.

وبينت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" في "فيسبوك"، أن التسهيلات المقدمة تشمل السماح للفلسطينيين من سكان الضفة بدخول إسرائيل خلال أيام العيد لغرض الزيارات العائلية والتنزه، إضافة إلى السماح لفلسطينيي الضفة فوق الستين من العمر بدخول إسرائيل دون الحصول على تصاريح خاصة، والسماح لـ500 فلسطيني من الضفة فوق عمر الستين بالقيام بزيارات عائلية إلى القطاع، ومنح 500 فلسطيني من سكان قطاع غزة تصاريح خاصة لغرض الزيارات العائلية إلى الضفة.

كما تقرر إصدار تصاريح لـ 200 رجل أعمال فلسطيني من الضفة للسفر إلى الخارج عبر مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، وأيضا السماح لـ 500 فلسطيني من قطاع غزة ممن تفوق أعمارهم الستين عاما بدخول إسرائيل يوميا لغرض أداء الصلاة في الحرم القدسي الشريف.



وأصدرت إدارة مدينة القدس تصاريح خاصة بتصدير المنتجات الزراعية بما فيها السمك من غزة إلى الضفة الغربية.

المصدر: الخارجية الإسرائيلية