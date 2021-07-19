انهيار سدين شمالي الصين بعد أمطار غزيرة (فيديو)

أكدت وزارة الموارد المائية الصينية اليوم الاثنين أن سدين في منطقة منغوليا الداخلية بشمال غرب البلاد انهارا نتيجة أمطار غزيرة.

وذكرت وزارة الموارد المائية أن طاقة تخزين المياه لدى السدين اللذين انهارا بمدينة هولونبوير مساء أمس الأحد، كانت تبلغ 46 مليون متر مكعب إجمالا.

وأضافت الوزارة أنه تم إجلاء السكان الذين يعيشون أمامهما، ولم ترد أنباء عن إصابات بشرية.

وقالت حكومة مدينة هولونبوير في حسابها على موقع "وي تشات" إن 16660 شخصا تضرروا، وغمرت المياه حوالي 54 ألف فدان من الأراضي الزراعية، ودمرت أيضا جسور وبنية تحتية أخرى.

Two dams in northern China collapsed. The waters of the corresponding reservoirs are flooding nearby towns.



Video shows water overtopping one of the dams and minutes later the entire dam is washed away. The damage is catastrophic.



July 18, 2021

Hulunbuir, Inner Mongolia pic.twitter.com/ST5hnLZ5zy — Things China Doesn't Want You To Know (@TruthAbtChina) July 19, 2021

#ChinaToday: Yesterday in Inner Mongolia, this dam collapsed and was washed away by flood water. https://t.co/6v7tIT41Ab — 中國風 (@WindsofChina) July 19, 2021

ويوجد في الصين أكثر من 98 ألف خزان مائي، تستخدم لتنظيم الفيضانات وتوليد الكهرباء وتسهيل الشحن. وأقرت الحكومة بأن أعمار أكثر من 80% منها تبلغ 40 عاما أو أكثر، وأن بعضها يشكل خطرا على السلامة.

المصدر: "رويترز"