نداء المرشد الإيراني علي خامنئي بمناسبة موسم الحج

أطلق المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الاثنين، نداء بمناسبة موسم الحج، لافتا إلى أن "دعوة إيران من الأمة الإسلامية لانتهاج المقاومة، هي ما تقلق المستكبرين بشأنها".

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وفي ندائه، قال علي خامنئي: "كل ما يقلق المستكبرين في العالم بشأن إيران، هو دعوتها من الأمة الإسلامية لانتهاج المقاومة".

وأضاف خامنئي: "الولايات المتحدة تحاول تحريف جهود الشباب الغيارى في محور المقاومة بكل من العراق وسوريا ولبنان وغيرها من الدول، عبر انتساب جهودهم وتحركاتهم لإيران"، مشيرا إلى أن "هذه إهانة لهؤلاء الشباب الشجعان والواعين".

هذا ولفت المرشد الإيراني إلى أنه "تم إذلال الولايات المتحدة في أفغانستان".

المصدر: RT