 
مباشر

نداء المرشد الإيراني علي خامنئي بمناسبة موسم الحج

أخبار العالم

نداء المرشد الإيراني علي خامنئي بمناسبة موسم الحج
Reuters Handout
المرشد الإيراني، علي خامنئي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/quyd

أطلق المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الاثنين، نداء بمناسبة موسم الحج، لافتا إلى أن "دعوة إيران من الأمة الإسلامية لانتهاج المقاومة، هي ما تقلق المستكبرين بشأنها".

إقرأ المزيد
إيران تنتقد تصريحات واشنطن بشأن صفقة تبادل السجناء
إيران تنتقد تصريحات واشنطن بشأن صفقة تبادل السجناء

وفي ندائه، قال علي خامنئي: "كل ما يقلق المستكبرين في العالم بشأن إيران، هو دعوتها من الأمة الإسلامية لانتهاج المقاومة".

وأضاف خامنئي: "الولايات المتحدة تحاول تحريف جهود الشباب الغيارى في محور المقاومة بكل من العراق وسوريا ولبنان وغيرها من الدول، عبر انتساب جهودهم وتحركاتهم لإيران"، مشيرا إلى أن "هذه إهانة لهؤلاء الشباب الشجعان والواعين".

هذا ولفت المرشد الإيراني إلى أنه "تم إذلال الولايات المتحدة في أفغانستان".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا