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وسائل إعلام: رئيس البرازيل يغادر المستشفى

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وسائل إعلام: رئيس البرازيل يغادر المستشفى
Reuters Amanda Perobelli
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو
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غادر الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو المستشفى في مدينة سان باولو بعد مكوثه أربعة أيام فيه على خلفية آلام في البطن وإصابته بالفواق المستمر، حسب قناة Globo 1 التلفزيونية.

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وقال بولسونارو للصحفيين قبل أيام إن حالته الصحية تحسنت نتيجة خضوعه للعلاج السريري الموصوف من قبل الأطباء.

ولم تكشف إدارة المستشفى عما إذا كان العلاج قد أدى إلى حل مشكلة الرئيس البرازيلي الصحية أم لا.

وفي 2018 أصيب بولسونارو بجرح طعني في البطن في محاولة اغتياله أثناء تجمع انتخابي، ما أدى إلى إصابة الشريان المسؤول عن إمداد الدم المعوي.

المصدر: "سبوتنيك"

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