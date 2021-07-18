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طبيب بولسونارو يعلن تحسن حالته الصحية وإمكانية مغادرته المستشفى

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طبيب بولسونارو يعلن تحسن حالته الصحية وإمكانية مغادرته المستشفى
Reuters ADRIANO MACHADO
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو
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أعلن الطبيب المعالج للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أن حال الأخير تحسنت بعد دخوله المستشفى منذ الأربعاء في ساو باولو إثر انسداد معوي، مشيرا إلى أنه يستطيع المغادرة الأحد.

وقال الجراح أنطونيو ماسيدو رئيس الفريق الطبي الذي عالج بولسونارو في مستشفى "فيلا نوفا ستار" الخاص في ساو باولو، إنه "في تقديره يجب أن يخرج الرئيس غدا الأحد".

من جهته، قال بولسونارو في رسالة عبر الفيديو: "أنا بخير والحمد لله"، مؤكدا تطلعه لـ"العودة إلى العمل".

وفي وقت سابق، أشار بيان نشره مستشفى "فيلا نوفا ستار" إلى أن الحالة الصحية للرئيس البالغ 66 عاما "تستمر في التطور بشكل جيد".

المصدر: "أ ف ب"

 

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