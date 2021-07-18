بيان مشترك عن وفدي كابل و"طالبان": سنعمل على تقديم المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء أفغانستان

أكدت مصادر مطلعة على محادثات السلام بين وفدي الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" في الدوحة، أنهما توصلا إلى اتفاق يقضي بالعمل المشترك على تقديم المساعدات الإنسانية لجميع مناطق البلاد.

ونقلت قناة "الجزيرة" القطرية، عن المصادر قولها، أن "الجانبين تعهدا بمواصلة المفاوضات على مستوى عال حتى الوصول إلى تسوية ترضي جميع الأطراف".

وأضافت: "سيلتقي الجانبان مرة أخرى، وأنهما أصدرا تعليمات لتسريع المفاوضات بين الطرفين".

واستؤنفت المحادثات صباح السبت، بين وفد طالبان برئاسة نائب زعيم الحركة عبد الغني بردار، ووفد الحكومة بقيادة عبد الله عبد الله، رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية.

وقال عبد الله عبد الله، الأحد، إن "الاجتماعات رفيعة المستوى بين فريقي التفاوض عن طالبان وحكومة كابل استمرت في الدوحة لليوم الثاني".

وأضاف: "نتطلع إلى نتيجة إيجابية وبناءة".

وتفاقم الصراع الدائر منذ 20 عاما مع انسحاب القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة، حيث شن مقاتلو الحركة هجمات في شتى أرجاء البلاد، وفرضوا سيطرتهم على مناطق ومعابر حدودية في الوقت الذي طوقت فيه عواصم الأقاليم.

ويجتمع المفاوضون في الدوحة منذ سبتمبر الماضي، لكنهم أخفقوا في تحقيق تقدم جوهري مع نفاد الوقت قبل الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية بحلول 11 سبتمبر المقبل.

المصدر: "الجزيرة" + "رويترز"