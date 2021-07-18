تزامنا مع الملء الثاني لسد النهضة.. عمال إثيوبيون يرقصون احتفالا فوقه وآخرون يبثون لقطات لبحيرة خلفه

تداول نشطاء ومواطنون في إثيوبيا يوم الأحد مقطع فيديو لاحتفال عمال إثيوبيين بسد النهضة.

وقال أحد النشطاء في تغريدة على "تويتر": "أنباء عن احتفالات في موقع سد النهضة من قبل المهندسين العاملين في الموقع مع قرب انتهاء الملء الثاني".

انباء عن احتفالات في موقع #سد_النهضة من قبل المهندسين العاملين فالموقع مع قرب انتهاء الملء الثانى pic.twitter.com/iWlg0CeND8 — الخبر3 (@GHpeFLa8lXjtE5X) July 18, 2021

وأفاد شخص ثان: "إنهم يحتفلون ولما لا! فقد جعلوا الحلم حقيقة على أرض الواقع.. إنهم أبطال سد النهضة.. لولا الله ثم هم لما كان هناك تحقيق لحلم طال انتظاره ولما كان لنا فرحة.. احتفلوا أيها الأبطال فباحتفالكم نحتفل.. المجد لكم".

إنهم يحتفلون ولما لا!

فقد جعلوا الحلم حقيقة على أرض الواقع.. إنهم أبطال #سد_النهضة لولا الله ثم هم لما كان هناك تحقيق لحلم طال انتظاره ولما كان لنا فرحة.. احتفلوا أيها الأبطال فبإحتفالكم نحتفل ( المجد لكم )✊🏿🎉🎉🎉🎉🇪🇹🇪🇹🇪🇹 pic.twitter.com/3B3hU09Fyo — Idris M. Sanusi 🇳🇬🇪🇹 (@sanusi90064) July 18, 2021

كما نشر النشطاء والمدونون مقطع فيديو ثانيا وثق بحيرة سد النهضة وقد امتلأت بالمياه.

وتلقى وزير الري المصري محمد عبد العاطي في 5 يونيو إخطارا رسميا من نظيره الإثيوبي سيليشي بيكيلي لإبلاغه ببدء الملء الثاني لسد النهضة.

ووجهت مصر خطابا عبر وزير الري ردا على الخطاب الإثيوبي ببدء الملء الثاني واعتبرته خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق المبادئء، وللقوانين والأعراف الدولية.

ويقول خبير المياه المصري الدكتور عباس شراقي، إن بحيرة سد النهضة تقترب من الوصول إلى منسوب الخرسانة الحالية (573 م) مما يصعب من رفعها أكثر من ذلك مع استمرار هطول الأمطار.

وأضاف شراقي في حديث خاص لـRT: توشك المياه على العبور أعلى الممر الأوسط لبحيرة سد النهضة قريبا خلال يومين.

وتابع: "عند منسوب (573 م) سوف تختفي معظم الجزر الثلاثة التي تقع في الدائرة البيضاء والتي تقلصت خلال الأيام الماضية".

وقال شراقي إنه رغم ضعف التخزين الثاني الذي يعادل حوالي 3 مليار متر مكعب، وإجمالي 8 مليار متر مكعب، فإن موقف مصر والسودان لم يتغير من رفض أي تخزين بدون اتفاق.

المصدر: RT