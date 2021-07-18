مسؤولون: تركيا احتجزت 133 مهاجرا قرب الحدود الإيرانية خلال يومين

قال مسؤولون بوزارة الداخلية التركية إن السلطات التركية احتجزت 133 من المهاجرين، معظمهم أفغان بالقرب من حدودها الجنوبية مع إيران خلال اليومين الماضيين وسط تصاعد للعنف في أفغانستان.

إقرأ المزيد

وقال المسؤولون إن السلطات احتجزت 73 أفغانيا أمس في إقليم فان بشرق البلاد، بينما احتجزت 60 آخرين منهم 59 أفغانيا، في منطقة أرجيش في فان اليوم.

وتزايدت خلال الأسابيع الماضية المخاوف من احتمال تدفق جديد للمهاجرين إلى تركيا من أفغانستان في ظل تصاعد العنف بين الحكومة الأفغانية و"طالبان" مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

وتقدر وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن 270 ألف أفغاني نزحوا داخل البلاد منذ يناير، مما رفع عدد من اضطروا لترك ديارهم إلى أكثر من 3.5 مليون.

وفي الشهر الماضي التقى وزراء خارجية تركيا وأفغانستان وإيران في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في جنوب تركيا لمناقشة التعاون في مجالات الأمن والطاقة والهجرة.

وقالت مصادر دبلوماسية تركية إنه لا توجد آلية محددة بين أنقرة وطهران لمعالجة الهجرة من أفغانستان على الرغم من أن تركيا وجهة رئيسية، لكن إجراءات أمن الحدود بشكل عام مطبقة على طول الحدود.

المصدر: رويترز