Welt: ألمانيا تتصدر دول الاتحاد الأوروبي في عدد طلبات اللجوء

قالت صحيفة Welt am Sonntag، اليوم الأحد، إن ألمانيا لا تزال تحتل المرتبة الأولى بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث عدد طلبات اللجوء.

ونقلت الصحيفة، عن تقرير المديرية الأوروبية لتقديم الدعم لطلبات اللجوء، أنه تم في النصف الأول من هذا العام، تقديم 194808 طلبات للجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك النرويج وسويسرا. وفي ذات الوقت، تم تسجيل 47231 طلبا في ألمانيا. ومن التقرير يتضح أن 36٪ من طالبي اللجوء من سوريا، و 18٪ من الأفغان و 6.6٪ من العراق.

وفي المرتبة الثانية من حيث عدد الطلبات، وفقا للصحيفة، تأتي فرنسا (32212)، وتليها إسبانيا (25823) ومن ثم إيطاليا (20620). وتوجد في نهاية القائمة هنغاريا (19) وإستونيا (30) ولاتفيا (58).

في وقت سابق، أعرب وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر عن قلقه بشأن وضع الهجرة الحالي على خلفية زيادة عدد المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا عبر طريق البلقان.

وأشار الوزير إلى أن سكان ألمانيا كانوا قبل ذلك، متسامحين دائما مع وضع اللاجئين على أراضي جمهورية ألمانيا الاتحادية. سابقا كان الحديث يدور عن قبول 200 ألف شخص فقط في السنة. ولكن عندما بات عدد الطلبات كبيرا جدا، ظهرت مشاكل اجتماعية وسياسية في البلاد.

ونوه الوزير بأن أكثر من 102.5 ألف مهاجر تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا العام الماضي.

المصدر: تاس



