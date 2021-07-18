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زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب بنما

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زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب بنما
Reuters
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قال مركز رصد الزلازل في بنما، إن هزات أرضية بقوة 6.4 درجة ضربت بنما، وكانت قوة هذه الهزات الأرضية عند مستوى 5.9 درجة في كوستاريكا المجاورة.

وتابع المركز، في بيانه: "أعلن معهد علوم الأرض التابع لجامعة بنما عن وقوع زلزال بقوة 6.4 درجة في الساعة 15.56 بالتوقيت المحلي (23.56 بتوقيت موسكو) على عمق 10 كيلومترات".

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وسجلت الخدمات المختصة في كوستاريكا المجاورة، هزات أرضية بلغت قوتها 5.9 درجة، على بعد 168 كيلومترا من بونتا بوريكا (بنما) في مياه المحيط الهادئ.

المصدر: نوفوستي

 

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