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اختطاف 3 صينيين وموريتانيين اثنين في مالي

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اختطاف 3 صينيين وموريتانيين اثنين في مالي
Reuters STRINGER
عناصر من الجيش المالي
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أكدت القوات المسلحة في مالي، أنه تم اختطاف 3 صينيين وموريتانيين اثنين يعملون في شركات بناء، بالقرب من الحدود مع موريتانيا.

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وأوضح جيش مالي أن "الهجوم استهدف موقعا على بعد نحو 55 كيلومترا من مدينة كوالا في جنوب غرب البلاد"، لافتا إلى أن "هذا الهجوم قد دمر أيضا معدات بناء، دون تحديد هويات منفذي الهجوم.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول عسكري قوله: "إن إطلاق سراح الرهائن أولويتنا".

وأفادت وكالة "الأخبار" الموريتانية بأن "المهاجمين الذين وصلوا على دراجات نارية أشعلوا النار في صهريج وقود قبل أن يلوذوا بالفرار".

هذا وأكد مصدر خاص لـ"صحراء ميديا" أن وحدة من الجيش المالي بدأت في تعقب منفذي الهجوم، وذلك بالتنسيق مع السلطات الموريتانية.

المصدر: "صحراء ميديا" + "فرانس برس"

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