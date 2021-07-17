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فيضانات ألمانيا تصل إلى مقاطعة سكسونيا السويسرية

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فيضانات ألمانيا تصل إلى مقاطعة سكسونيا السويسرية
Reuters ARND WIEGMANN
الفيضانات في سويسرا
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ذكرت وسائل الإعلام الألمانية أن الفيضانات وصلت إلى مقاطعة سكسونيا السويسرية على الحدود بين ألمانيا وجمهورية التشيك، حيث عزلت بلدات المنطقة وتوقفت حركة القطارات.

وأشارت سلطات المقاطعة إلى أن "الأمطار الغزيرة التي استمرت لمدة 24 ساعة أدت إلى فيضانات في سكسونيا سويسرا، حيث تأثرت بشكل خاص نويشتاد وسيبنيتز وباد شانداو ورينهاردتسدورف شون وغوريش".

وأكد أن خدمة السكك الحديدية بين باد ستشاندوي في ألمانيا وديسين في جمهورية التشيك قد توقفت.

ونقلت مصادر صحفية ألمانية عن ممثل مركز العمليات في وزارة الداخلية في ساكسونيا، أن "السلطات الألمانية تعتبر الوضع متوترا، لكن يمكن التحكم فيه".

وفي ولاية سكسونيا الشرقية، غمرت مياه الأمطار الأقبية والشوارع، وأبلغت خدمات الإنقاذ السكان بمغادرة المناطق المنخفضة، عقب أنباء عن حدوث فيضانات في غرب البلاد.

المصدر: "نوفوستي"

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