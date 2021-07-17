بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ 6 أشهر

شهدت المملكة المتحدة لليوم الرابع على التوالي أعلى قفزة في حصيلة الإصابات بفيروس كورونا منذ منتصف يناير الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم السبت عن رصد 54674 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 51870 إصابة في اليوم السابق، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 15 يناير الماضي.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيروس خلال اليوم الأخير بواقع 41 حالة وفاة، مقابل 49 أمس.

وسجلت في بريطانيا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و386340 إصابة بالفيروس، منها 128683 حالة وفاة، في أكبر حصيلة ضحايا في أوروبا.

وأجري في البلاد خلال آخر 24 ساعة أكثر من 1.177 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19".

وتلقى أكثر من 46.2 مليون شخص في بريطانيا حتى اليوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا، واستكمل أكثر من 35.7 مليونا منهم تطعيمهم بتلقي الجرعة الثانية.

ويعتقد أن سبب عودة ارتفاع وتيرة انتشار كورونا في بريطانيا في الآونة الأخيرة يعود إلى متحور "دلتا" الأكثر قدرة على التفشي.

المصدر: RT