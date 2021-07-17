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"فرانس برس": تيخانوفسكايا ستلتقي بمسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية

أخبار العالم

Reuters POOL
المعارضة البيلاروسية، سفيتلانا تيخانوفسكايا
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أكدت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصدر حكومي أن "المعارضة البيلاروسية، سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي ستزور الولايات المتحدة غدا الأحد، ستلتقي بمسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية".

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ونقلت "فرانس برس" عن مسؤول أمريكي كبير قوله: "العالم بأسره معجب بشعب بيلاروس، بما في ذلك زعيمة المعارضة، سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي تواصل المطالبة بشجاعة بدور في مستقبل بلدها متحدية قمعا قاسيا".

وأشار المسؤول الأمريكي لـ"فرانس برس" إلى أن "مسؤولين كبارا في البيت الأبيض يتطلعون للقاء تيخانوفسكايا الأسبوع المقبل أثناء وجودها في واشنطن، وأن الولايات المتحدة تقف إلى جانبها وإلى جانب شعب بيلاروس، وستواصل دعم آمالهم الديمقراطية".

المصدر: "فرانس برس"

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