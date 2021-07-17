مصرع 8 أشخاص في انهيار منزل شرقي الصين
Reuters
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لقي ثمانية أشخاص مصرعهم بعد انهيار منزل تم بناؤه ذاتيا في وقت متأخر يوم الجمعة في مقاطعة فوجيان بشرقي الصين، حسبما قالت السلطات المحلية.
وانهار جزء من منزل سكني كان قيد البناء في بلدة داهو في يونغآن، وهي مدينة على مستوى المحافظة تخضع لإدارة مدينة سانمينغ، بعد ظهر يوم الجمعة، مما أدى إلى محاصرة عشرة أشخاص.
وتم سحب المحاصرين في حوالي الساعة 8:30 مساء ونقلهم على الفور إلى مستشفى وفقا لما ذكرته حكومة بلدية يونغآن.
وتأكد في وقت لاحق وفاة ثمانية أشخاص والاثنان الآخران في حالة مستقرة.
وما زال التحقيق جاريا في سبب الحادث.
المصدر: شينخوا