 
مباشر
عاجل
وكالة الأنباء العراقية: ارتفاع عدد قتلى حريق مستشفى الإمام الحسين في ذي قار إلى 64 شخصا

8 قتلى و9 مفقودين في انهيار فندق بالصين

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qte2

ذكرت وسائل إعلام رسمية بالصين أن  ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم جراء انهيار جزء من فندق بمدينة سوتشو في الصين، في حين يبحث عمال الإنقاذ عن تسعة مفقودين.

وحدث الانهيار في جزء من "فندق سيجي كايوان" بالمدينة الساحلية عصر أمس الاثنين.

إقرأ المزيد
انهيار جزئي لفندق بشرق الصين ومخاوف من وجود أشخاص تحت الأنقاض (فيديو)
انهيار جزئي لفندق بشرق الصين ومخاوف من وجود أشخاص تحت الأنقاض (فيديو)

وذكرت وكالة شينخوا، أن التحقيق جار لتحديد سبب الانهيار، ونشرت صورا لعمال الإنقاذ وهم يبحثون بين الحطام عن أي أحياء.

وفندق "سيجي كايوان" فندق اقتصادي افتُتح عام 2018. والجزء المنهار ارتفاعه ثلاثة طوابق، ويشير موقع على الإنترنت لحجز الإقامة بالفندق إلى أنه يضم 54 غرفة.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا