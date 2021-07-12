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انهيار جزئي لفندق شرق الصين ومخاوف من وجود أشخاص تحت الأنقاض (فيديو)

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انهار جزء من مبنى فندق بمدينة سوتشو في محافظة جيانغسو شرق الصين، وسط مخاوف من وجود أشخاص تحت الأنقاض، حسبما أورد موقع Sina الإخباري اليوم الاثنين.

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وتناقلت شبكات محلية للتواصل الاجتماعي لقطات فيديو تظهر آثار الانهيار الجزئي للمبنى الصغير وأفراد فرق البحث العاملين في مكان الحادث.

ولم ترد معلومات رسمية عن عدد الأشخاص المحتمل وجودهم تحت الأنقاض، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن حوالي 15 شخصا يمكن أن يكونوا قد تواجدوا داخل المبنى لحظة وقوع الحادث.

المصدر: وسائل إعلام

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