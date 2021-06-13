 
مباشر

مقتل 12 وإصابة 138 شخصا على الأقل جراء انفجار انبوب غاز طبيعي في الصين

أخبار العالم

مقتل 12 وإصابة 138 شخصا على الأقل جراء انفجار انبوب غاز طبيعي في الصين
مكان انفجار الغاز الطبيعي، مدينة شيان، مقاطعة هوبي، الصين، 13 يونيو 2021
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qlyd

أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم الأحد، بمقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة 138 آخرين، جراء انفجار انبوب كبير للغاز الطبيعي، وقع صباح اليوم وسط الصين.

وذكرت قناة "CCTV" التلفزيونية الصينية أن حادث انفجار الغاز الطبيعي وقع بمدينة شيان في مقاطعة هوبي الصينية، مضيفة أنه تم نقل 138 شخصا، بمن فيهم 37 شخصا في حالة حرجة، إلى المستشفيات.

مقتل 12 وإصابة 138 شخصا على الأقل جراء انفجار انبوب غاز طبيعي في الصينمكان الحادث
مقتل 12 وإصابة 138 شخصا على الأقل جراء انفجار انبوب غاز طبيعي في الصينمكان الحادث
مقتل 12 وإصابة 138 شخصا على الأقل جراء انفجار انبوب غاز طبيعي في الصينمكان الحادث

وأضاف أن الانفجار وقع الساعة 6:30 بالتوقيت المحلي تقريبا، في أراضي مجمع سكني بمنطقة تشانغوان بالمدينة، حيث كانت هناك سوق كبيرة للمواد الغذائية دمرت موجة الانفجار نحو 40 كشكا فيها.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا