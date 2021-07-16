البيت الأبيض: لا ننسب الهجوم السيبراني على شركة Kaseya للسلطات الروسية

أعلن البيت الأبيض أنه لا يعتبر السلطات الروسية مسؤولة عن الهجوم السيبراني على شركة Kaseya الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الجمعة، ردا على سؤال ما إذا كانت الاستخبارات الأمريكية تعتقد بأن روسيا تقف وراء الهجوم: "نحن لا ننسب الضلوع في هذا الهجوم للسلطات الروسية".

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وأضافت أن التحقيق في الهجوم لا يزال مستمرا.

وكانت شركة Kaseya الأمريكية قد أعلنت عن تعرضها لهجوم سيبراني باستخدام فيروس مصمم للابتزاز، حيث طالب الهاكرز الشركة بدفع 70 مليون دولار مقابل إنهاء تعطيل أنظمتها.

وحسب وكالة "بلومبرغ"، فإن ما لا يقل عن 20 شركة تقدم الخدمات الـ IT، تعرضت لهجمات الهاكرز الذين يفترض أنهم من جماعة REvil التي يقال إنها من روسيا.

المصدر: نوفوستي