بلينكن: سنتخذ إجراءات ضد الهاكرز الذين يشنون هجمات علينا من أراضي روسيا إن لم تقم هي بذلك
AFP JIM WATSON / POOL
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صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ضد الهاكرز الذين تقول واشنطن إنهم يشنون هجمات على الولايات المتحدة من أراضي روسيا.
وقال بلينكن خلال مؤتمر أمني في واشنطن، يوم الثلاثاء: "في ما يتعلق بتعاملنا مع روسيا، فإن إشارتنا واضحة، ومفادها أن الدول التي تقوم بإيواء المجرمين السيبرانيين تتحمل المسؤولية عن اتخاذ الإجراءات".
وأضاف: "إن لم يقوموا بذلك هم، فسنقوم بذلك نحن".
يذكر أن روسيا والولايات المتحدة أطلقت حوارا حول الأمن السيبراني في أعقاب مناقشة هذا الموضوع خلال قمة الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن في جنيف يوم 16 يونيو الماضي.
المصدر: "تاس"