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بايدن: من المنطقي مهاجمة الخوادم التي تنطلق منها الهجمات السيبرانية

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بايدن: من المنطقي مهاجمة الخوادم التي تنطلق منها الهجمات السيبرانية
Reuters EVELYN HOCKSTEIN
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صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه من المنطقي بالنسبة للولايات المتحدة أن تشن هجمات على الخوادم المستخدمة في الهجمات السيبرانية على الشركات والهيئات الأمريكية.

ورد بايدن بـ "نعم" على سؤال الصحفيين بشأن ما إذا كان يعتبر مثل هذه الخطوة مناسبة للرد على الهجمات السيبرانية التي يطالب منفذوها بدفع الفدية لهم.

وأكد مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة ستتخذ الخطوات الضرورية لحماية بنيتها التحتية من الهجمات السيبرانية.

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وامتنع عن التعليق على ما إذا وجهت إدارة بايدن الأجهزة المختصة باستهداف الخوادم الروسية أم لا.

وأشار إلى أن واشنطن لا تعتزم الكشف عما ستقوم به ردا على الهجمات السيبرانية، لكن ذلك سيكون واضحا خلال الأيام والأسابيع القادمة.

وأضاف أن الولايات المتحدة وجهت العديد من الطلبات إلى روسيا عبر القنوات الدبلوماسية لكي تتعامل مع الهجمات التي تقول واشنطن إنها تنطلق من الأراضي الروسية.

ويأتي ذلك بعد أن ناقش الرئيس الأمريكي جو بايدن موضوع الأمن السيبراني في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة.

المصدر: رويترز

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