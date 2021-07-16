الولايات المتحدة: سنحتاج للعمل مع الصين لإحراز تقدم مع كوريا الشمالية
africansmajma.com
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أكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أن بلاده بحاجة مؤكدة للعمل مع الصين لإحراز تقدم في ملف كوريا الشمالية.
وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن نائبة وزيرة الخارجية ويندي شيرمان ستزور اليابان وكوريا الجنوبية ومنغوليا الأسبوع المقبل.
وأضاف: "شيرمان قد تضيف الصين إلى برنامج الرحلة، حيث سيكون التعامل مع النظام الكوري الشمالي على جدول الأعمال".
المصدر: "رويترز"