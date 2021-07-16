أردوغان: أقولها بوضوح ليست لدينا أطماع في أراضي الغير ونجاحاتنا في ليبيا خلطت الأوراق إقليميا ودوليا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن نجاحات بلاده في ليبيا "أعادت خلط الأوراق إقليميا ودوليا".

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وذكر أردوغان في فعالية بجامعة الدفاع الوطني بإسطنبول اليوم الجمعة: "النجاح الذي حققناه في ليبيا على الصعيد الدبلوماسي أو العسكري أعاد خلط الأوراق ليس في شرق المتوسط فحسب بل في العالم أجمع".

وأضاف "أقولها بكل وضوح ليست لدينا أطماع في أراضي وسيادة ووحدة أي دولة".

وأشار إلى أن "من أهم ركائز موقف تركيا القوي نضالاتها وانتصاراتها على الساحة العسكرية".

واستطرد "الشوط الذي قطعته تركيا في الصناعات الدفاعية قصة نجاح يتابعها العالم أجمع باهتمام ويعتبرها قدوة له".

وأردف قائلا "إذا كانت تركيا قوية فهناك أمل لكل أخ قريب وبعيد يئن تحت وطأة الظالمين".

وتابع أردوغان: "نعمل من أجل الوقوف إلى جانب أشقائنا ممن يرغبون بالسير معنا في مناطق أخرى من العالم".

وأضاف "نصغي لنداءات أشقائنا الذين يئنون تحت وطأة اضطهاد الإمبرياليين والأنظمة الفاشلة والتنظيمات الإرهابية التي تحولت إلى دمية بأيديهم".

المصدر: الأناضول