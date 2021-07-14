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وزير دفاع إيطاليا يبحث مع نظيره التركي استقرار وأمن منطقة المتوسط وليبيا

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وزير دفاع إيطاليا يبحث مع نظيره التركي استقرار وأمن منطقة المتوسط وليبيا
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أعلن وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني، أنه بحث مع نظيره التركي، خلوصي أكار، في إسطنبول الالتزام المشترك للبلدين في حلف شمال الأطلسي واستقرار وأمن منطقة البحرالمتوسط وليبيا.

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وقال غويريني إنه جرى خلال اللقاء أيضا "تبادل إيجابي للأفكار حول تنمية العلاقات الثنائية والتعاون الصناعي بين روما وأنقرة".

وزار غويريني أمس إسطنبول قادما من أثينا، حيث التقى هناك على هامش معرض الدفاع والأنظمة الأمنية، نظيره اليوناني.

وحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية، فإن أكار فاجأ غويريني خلال لقائهما في إسطنبول بكعكة كتب عليها "التهاني لفوز المنتخب الإيطالي ببطولة أمم أوروبا لكرة القدم".

المصدر: "آكي"

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