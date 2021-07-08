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وزير الدفاع الإيطالي: لدينا مهمة جديدة في مضيق هرمز لحماية حرية الملاحة

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وزير الدفاع الإيطالي: لدينا مهمة جديدة في مضيق هرمز لحماية حرية الملاحة
Reuters Tony Gentile
الجيش الإيطالي - أرشيف
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أكد وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني عزم قواته على تقديم مساهمة عملياتية في مبادرة المراقبة البحرية الأوروبية في مضيق هرمز (إيماسوه)، باستخدام وحدة بحرية ونظام رصد جوي.

وقال في إحاطة برلمانية أمام لجنتي الخارجية والدفاع الأربعاء، إن "هذه المهمة انطلقت عام 2020 إثر الأحداث التي سجلت على حساب السفن التجارية العابرة"، وأن "الغرض منها هو حماية حرية الملاحة في المضيق".

وأشار الوزير إلى أنه "يضاف إلى ما سلف ذكره، هنا تفضيل الحوار واللقاء بين الدول الساحلية من أجل استقرار المنطقة".

المصدر: "آكي الإيطالية"

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