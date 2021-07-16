الجيش الباكستاني ينقذ 5 عمال خطفهم متشددون قرب الحدود الأفغانية

قال الجيش الباكستاني اليوم الجمعة إنه أنقذ خمسة من عمال الاتصالات خطفهم متشددون إسلاميون الشهر الماضي بالقرب من الحدود الأفغانية في سلسلة من العمليات قتل فيها جنديان.

وقال الجيش في بيان "شنت قوات الأمن سلسلة من العمليات في منطقة وعرة في ظل ظروف جوية قاسية لإنقاذ العمال الخمسة الباقين".

ولم يذكر الجيش أي جماعة يعتقد أنها كانت وراء عملية الخطف لكنه قال إن المدنيين في المنطقة يدعمون بشكل كامل "قوات الأمن في محاربة خطر الإرهاب".

وأصبحت المناطق الحدودية في شمال غرب باكستان آمنة نسبيا بعد سنوات من العنف، لكن نشاط مقاتلي حركة "طالبان" الباكستانية زاد في الآونة الأخيرة وسط مخاوف من امتداد العنف في أفغانستان عبر الحدود.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن اختطاف 16 رجلا كانوا ينصبون برج هاتف محمول في منطقة كورام التي تسكنها عرقية البشتون في 26 يونيو حزيران.

وتم إطلاق سراح عشرة من العمال في وقت لاحق، ولكن المسلحين قطعوا رأس رجل وطالبوا بفدية عن الخمسة الباقين.

المصدر: "رويترز"