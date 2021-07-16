استجواب حاكم نيويورك بشأن ادعاءات بالتحرش الجنسي

يفترض أن يستجوب حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو نهاية هذا الأسبوع في إطار تحقيق تجريه المدعية العامة للولاية حول ادعاءات بالتحرش الجنسي ضده، وفق تقارير إخبارية.

وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز" ووسائل إعلام أخرى أنه من المتوقع أن يقابل كومو السبت في ألباني عاصمة الولاية محاميَين عينتهما المدعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس.

وادعت ثماني نساء على الأقل، مساعدات سابقات أو حاليات، بأنهن كن عرضة لتحرش لفظي وإيماءات غير لائقة من كومو.

وينفي كومو تلك الاتهامات ويرفض الدعوات إلى استقالته والتي أطلقها أيضا مسؤولون ديمقراطيون في نيويورك وفي الكونغرس الأمريكي.

وأوضحت صحيفة "ذي تايمز" أن مقابلة كومو تشير إلى أن التحقيق الشامل الذي أجراه على مدى أربعة أشهر المحاميان اللذان عينتهما جيمس، دخل مراحله النهائية، مشيرة إلى أن المحاميين تحدثا إلى بعض النساء اللواتي ادعين ضد الحاكم ومسؤولين آخرين في حكومة كومو وجمعا وثائق تتضمن سجلات ورسائل إلكترونية ورسائل نصية.

وليس هناك موعد لانتهاء فترة التحقيق. وعندما يحدث ذلك، يفترض أن يصدر المحاميان تقريرا عاما قد يؤثر سلبا على كومو، حاكم نيويورك منذ 10 سنوات.

يذكر أن كومو متهم أيضا بخفض أو حتى التستر على حصيلة الوفيات بالوباء في دور المسنين في هذه الولاية التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة. وقد فتح مدعون فدراليون في الولاية تحقيقا بذلك.

المصدر: "أ ف ب"