تضارب في المواقف بين بايدن وميركل تجاه "السيل الشمالي 2"

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال لقائها الرئيس الأمريكي جو بايدن وجود اختلاف في مواقف برلين وواشنطن تجاه مشروع "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بايدن في واشنطن يوم الخميس: "بحثنا روسيا وأوكرانيا، وفي هذا السياق مشروع "السيل الشمالي 2". لدينا تقييمات مختلفة لما يحمله هذا المشروع في طياته".

من جهته، قال بايدن: "في الوقت الذي أكدت فيه على مخاوفي بشأن "السيل الشمالي 2"، نحن مع المستشارة ميركل نجمع على ضرورة عدم السماح لروسيا بأن تستخدم الطاقة سلاحا للضغط على جيرانها أو تهديدهم".

وتابع: "نقف معا وسنواصل الوقوف معا وحماية حلفائنا في الجناح الشرقي للناتو ضد العدوان الروسي".

يذكر أن روسيا نفت مرارا قيامها بأي خطوات عدائية، وأكدت أن "السيل الشمالي 2" لضخ الغاز إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق لا يشكل تهديدا لأحد، ويعتبر مشروعا تجاريا بحتا.

وتصر ألمانيا أيضا على إتمام المشروع، على الرغم من قلق واشنطن وفرضها شتى العقوبات عليه.

المصدر: وكالات