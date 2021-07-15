"رويترز": 44 قتيلا وعشرات المفقودين بفيضانات في ألمانيا وبلجيكا

لقي ما لا يقل عن 42 شخصا حتفهم وفقد عشرات آخرون اليوم الخميس في ألمانيا، كما قتل شخصان وفقدت فتاة في بلجيكا جراء فيضانات تسبب فيها هطول الأمطار القياسي في غرب أوروبا.

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وقالت الشرطة الألمانية إن عدد ضحايا الفيضانات في منطقة باد نوينار-آرفايلر بولاية راينلاند بالاتينات غربي البلاد، ارتفع إلى 18 من أربعة.

وسبق أن ذكرت الشرطة أن 70 شخصا أصبحوا في عداد المفقودين في منطقة مركز زراعة العنب في آرفايلر، بعدما فاض نهر آر الذي يصب في نهر الراين، على ضفتيه ودمر ستة منازل.

وقالت السلطات الألمانية إن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم في منطقة أوسكيرخن جنوب مدينة بون، فيما قتل سبعة أشخاص بينهم اثنان من رجال الإطفاء، في أماكن أخرى بولاية شمال الراين - وستفاليا، العديد منهم في أقبية غمرتها المياه.

وساعد مئات الجنود عناصر الشرطة في جهود الإنقاذ، مستخدمين الدبابات لإخلاء الطرق من الانهيارات الأرضية والأشجار المتساقطة، بينما نقلت المروحيات أولئك الذين تقطعت بهم السبل على أسطح المنازل، إلى بر الأمان.

JUST IN - Flood disaster in many parts of Germany. At least 20 dead, hundreds missing, tens of thousands displaced, hundreds of thousands without electricity, army mobilized for relief and rescue operations.pic.twitter.com/ITtjiNE1Bu — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) July 15, 2021

في بلجيكا، انهارت حوالي 10 منازل في بيبينستر بعد أن غمر نهر فاسدري البلدة الواقعة شرقي البلاد وتم إجلاء سكان أكثر من 1000 منزل. ولقي شخصان مصرعهما وفقدت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما بعدما جرتهم المياه.

Water still rising. 2 people already lost their life in BE, 6 people died in Germany. Houses collapsed.

More rain will affect central Belgium today, more floods expected affecting Brussels, Hainaut, Namur, Antwerp, Limburg and the WL & FL Brabant.

Liège on verge being flooded. pic.twitter.com/JaQjCg5Spb — Belgium (@136thbigcountry) July 15, 2021

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وتسببت الأمطار في اضطرابات شديدة في وسائل النقل العام، مع إلغاء خدمات قطارات Thalys عالية السرعة إلى ألمانيا، كما تم تعليق حركة المرور على نهر الميز الممر المائي البلجيكي الرئيسي المهدد بخطر الفيضان.

في مجرى النهر في هولندا، دمرت الفيضانات العديد من المنازل في مقاطعة ليمبورغ الجنوبية، حيث تم إخلاء نزلاء عدد من دور الرعاية.

وحذرت هيئة الأرصاد الألمانية من احتمال حدوث عواصف مطيرة شديدة في جنوب غرب ألمانيا اليوم الخميس، مع استمرار هطول الأمطار حتى مساء غد الجمعة.

المصدر: "رويترز"