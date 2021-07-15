6 قتلى وعشرات المفقودين جراء فيضانات في ألمانيا

تسببت الفيضانات في غرب ألمانيا في مقتل ستة أشخاص وفقدان نحو 60 آخرين، بالإضافة إلى انهيار ستة منازل على الأقل.

وقالت الشرطة المحلية اليوم الخميس، إن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وفقد 30 حول مركز زراعة العنب في آرفايلر جنوب مدينة بون، بعدما فاض نهر آر، الذي يصب في نهر الراين، على ضفتيه، مما أدى إلى تدمير المنازل.

وقال متحدث باسم الشرطة: "هناك عديد من الأماكن التي انتشرت فيها فرق الإطفاء ورجال الإنقاذ. وليست لدينا صورة دقيقة (لما حدث) حتى الآن لأن عمليات الإنقاذ مستمرة".

وفي وقت سابق اليوم أفادت شبكة SWR بفقدان نحو 30 شخصا بعد انهيار ستة منازل مساء الأربعاء في ولاية راينلاند بالاتينات غربي البلاد بسبب الفيضانات وهطول الأمطار الغزيرة، مضيفة أن حوالي 25 منزلا آخر معرضة لخطر الانهيار في منطقة إيفل الجبلية بالولاية.

وغرق رجلا إطفاء وتم نشر الجيش لمساعدة السكان العالقين الأربعاء بعد أن تسبب منخفض ضغط جوي بطيء الحركة في فيضانات تحدث مرة واحدة في الجيل.

وتعطل النقل بالسكك الحديدية والطرق والنهر مع تعليق الشحن على نهر الراين.

وحذرت هيئة الأرصاد الألمانية من احتمال حدوث عواصف مطيرة شديدة في جنوب غرب ألمانيا اليوم الخميس، مع استمرار هطول الأمطار حتى مساء غد الجمعة.

UPDATE: 6 people have now died after heavy flooding in Germany, police say. https://t.co/eyQm9X6DcU — Breaking News (@BreakingNews) July 15, 2021

المصدر: "رويترز"