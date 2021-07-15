سلطات هايتي تكشف عدد المعتقلين بتهمة اغتيال رئيس البلاد

كشفت شرطة هايتي اليوم الخميس أن عدد المعتقلين في قضية اغتيال رئيس البلاد، جوفينيل مويس، بلغ 23 شخصا بينهم 18 كولومبيا وخمسة هايتيين.

وقالت الشرطة في منشور عبر "فيسبوك" إن رينالدو كورفينغتون وجيلبرت دراجون هما الشخصان الجديدان اللذان اعتقلهما محققو الشرطة القضائية المركزية كجزء من التحقيق في اغتيال رئيس الجمهورية.

وذكرت أنه تم تفتيش منازلهما، وقد عثرت الشرطة في منزل كورفينغتون على ثمانية بنادق عيار 12 ملم بما في ذلك ثلاث بنادق آلية وواحدة M1 وواحدة AR-15 و9 بنادق جديدة (09) بالإضافة إلى ثلاث قنابل تفتيت.

وفي منزل دراجون، فقد صادرت الشرطة عدة مدافع من عيار 12 ملم وواحدا من طراز AR-15 واثنين عيار 9 ملم وسترتين مقاومتين للرصاص.

من ناحية أخرى، تم إصدار مذكرة توقيف ضد ديزيير جوردون فينيل الذي كان مسؤولا عن استئجار السيارات وتنسيق الاجتماعات مع المرتزقة ودفع ثمن المعدات. كما تم اتخاذ 24 تدبيرا مؤقتا ضد عدد من ضباط الشرطة ومسؤولي الوحدات.

المصدر: RT