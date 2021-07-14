عمدة ميامي يحث بايدن على دراسة إمكانية قصف كوبا

صرح عمدة مدينة ميامي الأمريكية فرانسيس سواريز بأن الإدارة الأمريكية يجب أن تدرس إمكانية شن غارات جوية على كوبا.

وقال سواريز في حديث لقناة "فوكس نيوز" إن "ما يجب أن يدرس الآن هو تحالف للعمل العسكري المحتمل في كوبا".

وأورد سواريز التدخلات الأمريكية في بنما وكوسوفو كمثال على ما يجب القيام به.

وردا على سؤال ما إذا كان يقصد سواريز الغارات الجوية بالذات، قال عمدة ميامي إن "ما اقترحه هو أن هذا الخيار يجب دراسته، ولا يمكن استبعاده فورا".

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ويأتي ذلك على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة في كوبا، والتي تعتبر الكبرى منذ سنوات.

وقد أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن "وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الشعب الكوبي"، محذرا سلطات البلاد من استخدام القوة ضد المحتجين.

يذكر أن فرانسيس سواريز هو ابن خافيير سواريز الذي ولد في كوبا وكان عمدة لميامي خلال فترتين في 1985 – 1993 و1997 – 1998.

المصدر: وكالات