الخارجية الأمريكية: بوتين وكيري أكدا على أهمية بحث قضايا المناخ

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جون كيري بحثا هاتفيا أهمية العمل على قضايا المناخ.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية في أعقاب الاتصال الهاتفي بين بوتين وكيري، أن المبعوث "أكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستلعبان دورا مهما، بما في ذلك في تقليص انبعاث غازات الاحتباس الحراري في هذا العقد".

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وأكد كيري أنه سيتعين على موسكو وواشنطن العمل على حل قضايا المناخ المتعلقة بمنطقة القطب الشمالي.

يذكر أن الاتصال الهاتفي بين بوتين وكيري جرى في أثناء زيارة الأخير لموسكو، والتي التقى خلالها بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

المصدر: "تاس"