الكرملين: بوتين وكيري يؤكدان على وجود مواقف متقاربة لدى موسكو وواشنطن حول المناخ

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الرئأسي الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري أكدا خلال اتصال هاتفي بينهما وجود مواقف متقاربة بين بلديهما إزاء القضايا المناخية.

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وجاء في بيان للرئاسة الروسية أن كيري الذي يتواجد في موسكو في زيارة عمل، أخبر الرئيس الروسي بلقاءات أجراها مع زملائه الروس، تناولت جوانب مختلفة من الأجندة المناخية الدولية.

وتابع البيان أن بوتين أشار إلى أن روسيا "تولي أهمية كبيرة بتحقيق أهداف اتفاقية باريس وتدعو إلى حوار غير مسيس ومهني في هذا المسار". وأشار الكرملين أن الطرفين تناولا في هذا السياق التحضيرات لعقد الدورة الـ 26 لمؤتمر أطراف المعاهدة الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي، والتي ستعقد في مدينة غلازغو الاسكتلندية من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر 2021، وذلك "مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات القومية في مجال إزالة الكربون".

كما ذكر البيان أنه في سياق الرئاسة الحالية لروسيا في مجلس القطب الشمالي جرى خلال الاتصال الهاتفي "تبادل وجهات النظر حول آفاق التعاون البيئي بين البلدين في المنطقة القطبية الشمالية".

وختم البيان بالقول إن الجانبين أقرا بأن "الملف المناخي يعتبر مجالا من المجالات التي توجد فيها لدى روسيا والولايات المتحدة مصالح مشتركة ومواقف متقاربة".

المصدر: RT