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الولايات المتحدة ترسل خبراء أمن إلى هايتي

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الولايات المتحدة ترسل خبراء أمن إلى هايتي
Reuters RICARDO ARDUENGO
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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن أرسلت خبراء من وزارة الأمن الداخلي إلى هايتي لمساعدة سلطات البلاد في حماية البنية التحتية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكي نيد برايس، يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة "تدرس باهتمام احتياجات حكومة هايتي في ما يخص البنية التحتية الحيوية، وكيف يمكن للولايات المتحدة أن تساعد حكومة هايتي في حمايتها".

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وذكر أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية سترسل خبراء من هيئة أمن النقل ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية ليعملوا على تعزيز أمن الطيران والبنية التحتية الحيوية في هايتي.

يذكر أن هايتي تشهد أزمة أمنية حادة على خلفية عنف العصابات والاعتداءات على الشرطة ومختلف المواقع الحيوية، وهي أصبحت أكثر تعقيدا بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويز على يد مجموعة من المسلحين يوم 7 يوليو الجاري.

المصدر: "تاس"

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