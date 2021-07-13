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مسؤولون: واشنطن أرسلت عسكريين إضافيين لحماية سفارتها بعد مقتل رئيس هايتي

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مسؤولون: واشنطن أرسلت عسكريين إضافيين لحماية سفارتها بعد مقتل رئيس هايتي
Reuters
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قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين إن واشنطن أرسلت عددا صغيرا من العسكريين لتعزيز أمن سفارتها في هايتي في وقت سابق من الأسبوع الجاري بعد اغتيال الرئيس جوفينيل مويس.

وقال المسؤولون إنه تم إرسال أقل من 12 عسكريا، وإنه ليس من الواضح كم عدد من عادوا إلى الولايات المتحدة.

هذا وأعلنت شرطة هايتي، صباح يوم أمس الاثنين، أنها اعتقلت مدبرا محتملا لعملية اغتيال مويس التي وقعت يوم الأربعاء الماضي.

وأصيب مويس بجروح قاتلة في هجوم مسلح على منزله وقع مساء الأربعاء، وقال المكتب الصحفي لرئيس وزراء البلاد، كلود جوزيف، إن عملية القتل نفذت على يد مرتزقة أجانب. وتم في البلاد إعلان الأحكام العرفية لمدة 15 يوما. 

المصدر: "رويترز" + RT

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