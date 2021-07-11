شرطة هايتي تعلن اعتقال مدبر محتمل لاغتيال رئيس البلاد

أعلنت شرطة هايتي، صباح الاثنين، أنها اعتقلت مدبرا محتملا لعملية اغتيال رئيس البلاد، جوفينيل مويس.

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وقال قائد الشرطة الوطنية، ليون شارل، خلال مؤتمر صحفي: "الشخص الأول الذي اتصل به المسلحون هو كريستيان إيمانويل سانون، الذي يقع حاليا قيد الحبس".

وأضاف شارل أن سانون "كان على اتصال مع شركات فنزويلية مختصة في مجال الأمن ومتمركزة في الولايات المتحدة".

وأوضح قائد الشرطة الوطنية أن سانون مواطن هايتي، واصفا إياهم بأحد "مدبري خطة الاغتيال".

وأصيب مويس بجروح قاتلة في هجوم مسلح على منزله وقع مساء الأربعاء، وقال المكتب الصحفي لرئيس وزراء البلاد، كلود جوزيف، إن عملية القتل نفذت على يد مرتزقة أجانب. وتم في البلاد إعلان الأحكام العرفية لمدة 15 يوما.

وأعلنت السلطات لاحقا أن وحدة الكوماندوس المدججة بالسلاح، التي اغتالت مويس، كانت تضم 26 مواطنا كولومبيا بالإضافة إلى أمريكيين اثنين من أصل هايتي.

المصدر: "تاس" + وكالات