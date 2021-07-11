 
مباشر

شرطة هايتي تعلن اعتقال مدبر محتمل لاغتيال رئيس البلاد

أخبار العالم

شرطة هايتي تعلن اعتقال مدبر محتمل لاغتيال رئيس البلاد
Reuters RICARDO ARDUENGO
عناصر في شرطة هايتي.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qt3k

أعلنت شرطة هايتي، صباح الاثنين، أنها اعتقلت مدبرا محتملا لعملية اغتيال رئيس البلاد، جوفينيل مويس.

إقرأ المزيد
الكشف عن معلومات حول العقل المدبر لعملية اغتيال رئيس هايتي
الكشف عن معلومات حول العقل المدبر لعملية اغتيال رئيس هايتي

وقال قائد الشرطة الوطنية، ليون شارل، خلال مؤتمر صحفي: "الشخص الأول الذي اتصل به المسلحون هو كريستيان إيمانويل سانون، الذي يقع حاليا قيد الحبس".

وأضاف شارل أن سانون "كان على اتصال مع شركات فنزويلية مختصة في مجال الأمن ومتمركزة في الولايات المتحدة".

وأوضح قائد الشرطة الوطنية أن سانون مواطن هايتي، واصفا إياهم بأحد "مدبري خطة الاغتيال".  

وأصيب مويس بجروح قاتلة في هجوم مسلح على منزله وقع مساء الأربعاء، وقال المكتب الصحفي لرئيس وزراء البلاد، كلود جوزيف، إن عملية القتل نفذت على يد مرتزقة أجانب. وتم في البلاد إعلان الأحكام العرفية لمدة 15 يوما. 

وأعلنت السلطات لاحقا أن وحدة الكوماندوس المدججة بالسلاح، التي اغتالت مويس، كانت تضم 26 مواطنا كولومبيا بالإضافة إلى أمريكيين اثنين من أصل هايتي.

المصدر: "تاس" + وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا