لجنة الكونغرس الخاصة للتحقيق في اقتحام الكابيتول تعقد أول جلسة لها في 27 يوليو

أعلنت لجنة الكونغرس الخاصة للتحقيق في اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمبنى الكابيتول، أنها ستعقد أول جلسة استماع لها في 27 يوليو الجاري.

وقال أعضاء اللجنة إن جلسة الاستماع الأولى ستضم مداخلات لضباط الشرطة في الكابيتول.

وجدير بالذكر أن اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها للتحقيق في اقتحام الكابيتول الذي وقع في 6 يناير الماضي وخلف عدة قتلى، تضم عددا من الديمقراطيين البارزين في الكونغرس.

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ويترأسها رئيس لجنة شؤون الأمن الداخلي في مجلس النواب، الديمقراطي بيني تومبسون.

ومن بين أعضاء اللجنة النائب الديمقراطي آدم شيف الذي بادر إلى مساءلة دونالد ترامب في ديسمبر 2019 بتهم تجاوز الصلاحيات وعرقلة العدالة، وجامي راسكين الذي كان أكبر المدعين في مساءلة ترامب الثانية في يناير الماضي بتهمة التحريض على التمرد.

وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تسعى لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في اقتحام الكابيتول، لكن المبادرة لم تحصل على العدد الضروري من الأصوات في مجلس الشيوخ.

المصدر: "رويترز"